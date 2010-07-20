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'Hayır'da Hayır Vardır' sloganı ti'ye alındı

12 Eylül'de yapılacak olan referandum öncesi propaganda çalışmaları sanal aleme de sıçrarken, CHP sloganının isim hakkını kaptırdı.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum sloganını “Hayır'da ‘Hayır’ vardır” şeklinde belirledi. Ancak bu slogan anında internette bir siteye isim oldu.

Kimliği belirlenemeyen bir takım kişiler, Kılıçdaroğlu'nun bu sloganını internet sitesi haline dönüştürdü. Ak Parti'ye yakın oldukları tahmin edilen kişi veya kişiler tarafından oluşturan www.hayirdahayirvardir.com adresini tıklayanların karşısına bir tam, bir de ortadan bölünmüş yarım salatalık resmi çıkıyor.

Sitenin 9 Temmuz tarihinde kurulduğu ancak kimler tarafından dizayn edildiği belirlenemedi.

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