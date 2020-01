'Hayırcı' HAS Partililer'den 'Bağımsız Hareketi'

AKP ile bütünleşme nedeniyle partilerinin kapatılmasına karşı çıkan 'hayırcı' HAS Partililer, 'Bağımsızlar Hareketi' adıyla yeni bir oluşum başlattı. Oluşumcular sanal ortamda üyelere ‘dağılmayın’; kurucular kuruluna da ‘Gitmek isteyen istifa etsin. Partimizi kapatmayın” çağrısında bulundu.

Genel Başkan Numan Kurtulmuş’un AKP’yle görüşmesi üzerine partilerinin kapatılmasına ‘hayır’ diyen Has Partililer, “Bağımsızlar Hareketi” adıyla yeni bir oluşum başlattı. Vatan gazetesinin haberine göre; “hayır diyebilme erdemini gösterenler burada toplanıyoruz” diyen oluşumcular, sanal ortamda hem parti üyelerine hem de kurucular kuruluna sesleniyor. “Dağılmayın, yeni yol haritası belirlenene kadar aynı anlayışta yürüyüşü sürdürün” şeklinde üyelere seslenen ‘hayırcılar’, kurucular kuruluna da ‘Gitmek isteyen istifa etsin. Partimizi kapatmayın. Bu kalanların en doğal hakkıdır” çağrısında bulundu.



‘Cesur Has yüreklerin sesi!’



Has Parti’nin kapanması halinde hiçbir siyasi partiye bağımlı olmadıklarını belirten hayırcı Has Partililer, yeni bir yol haritası belirleyecek. Bağımsızlar Hareketi’nin Kurtulmuş ve ekibine sert eleştirilerinden bazıları şöyle: “Ülkenin her yerinden iktidara eklemlenmeyi reddeden cesur Has yüreklerin sesi yükseliyor. Bu duruş çok önemli. Kıymeti ileride anlaşılacak. Has Parti kapatılsa bile bu coğrafyanın soylu sözünü söylemeye devam edeceğiz. Koltuk için gitmiyoruz deyip de koltuğa koşmayacağız. Biz Has Parti’yi tanımlayan değerlerler bir sosyal muhalefet inşa edilebileceğini düşünüyoruz. Sorumlu herkes vazife başına.”



Gözler Erdoğan-Kurtulmuş buluşmasında



Siyaset kulislerinde Başbakan Erdoğan ile Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecekleri belirtiliyor. Has Parti’nin kaderi ise Kurucular Kurulu tarafından belirlenecek. Kurtulmuş, Erdoğan’ın AK Parti’ye davetinin ardından, partisinin yetkili kurullarını toplayarak onay almıştı. AK Parti’nin tüm il ve ilçe kongrelerini tamamlaması nedeniyle HAS Parti’nin teşkilatları ile birleşme imkanı olmadığından, Kurtulmuş ve kurmaylarının iktidar partisine katılmasının daha doğru olacağı ortaya çıktı. Kurtulmuş’la birlikte Teoman Rıza Güneri ve Şeref Malkoç’un AK Parti’ye gitmesi bekleniyor. Kurtulmuş ve Erdoğan’ın görüşmesinin ardından Kurtulmuş siyasi hayatını iktidar partisinde sürdürecek. HAS Parti’nin geleceği de bu görüşmenin ardından yapılacak Kurucular Kurulu toplantısıyla şekillenecek. İstanbul İl Başkanlığı’ndan istifa eden Mehmet Bekaroğlu ve bir grup ise, partinin kapatılmaması gerektiğini savunuyor.