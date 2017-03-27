Hayır sticker'ı önünde fotoğraf çektiren işçiler işten atıldı

Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kantininde çalışan iki işçi, üniversitenin asansöründeki “hayır” yazılı sticker önünde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmaları sebep gösterilerek işten atıldı.

İşçiler fotoğrafta, asansörde öğrenciler tarafından yapıştırılan "Üniversite Başkanlığa Hayır Diyor. Gençlik Var" yazılı sticker önünde zafer işareti yapıyor.

İşçilerin işten atılmasını isteyen rektörlük

Evrensel'den Emine Uyar'ın haberine göre İzmir'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi'nde Erzade İnşaat isimli taşeron firma tarafından işletilen kantinde çalışan işçilerin işten atılmasını rektörlüğün istediği belirtildi.

İşçiler ise işten atılmalarını gerektirecek herhangi bir suç işlemediklerini belirterek haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getirdi. Katip Çelebi Üniversitesi’nin Çiğli Aydınlıkevler’de bulunan Diş Hekimliği Fakültesi binasındaki kantindeki işlerinden atılan işçilerden Zeynep Gürler, firma yetkilisinin diğer arkadaşını arayarak, kararı rektörlüğün verdiğini, kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını söylediğini belirtti.

"Ya ben kendi işimden olacağım ya siz olacaksınız!"

İŞKUR elemanı olarak bir yıl önce işe başlayan Zeynep Gürler, üç aydır da firmanın kadrolu elemanı olarak çalışıyordu.

Kendisinin dışarda olduğu sırada, işten atılan diğer işçinin aranarak, “Sosyal medyada fotoğraf paylaşmışsınız, kimsiniz, bir de zafer işareti yapmışsınız utanmadan” kendisiyle aşağılayıcı ve tehditvari konuşulduğunu dile getiren Gürler, “Ben geldiğimde arkadaşım ağlıyordu” dedi.

İşvereni aradığında, “İşten çıkışınız verildi, tutanakları imzalayıp hemen çıkıyorsunuz. Sizin ne haddinize üniversitede afiş yapıştırıp fotoğraf paylaşmak” şeklinde bir cevap aldığını belirten Gürler şunları söyledi; “Afişten kasıtları asansördeki sticker. Onu bizim yapıştırmadığımızı, böyle bir şeyin de zaten yasal olduğunu söyledik. Bunun üzerine, ‘ben bir şey yapamam, rektörlük karar verdi. Ya ben kendi işimden olacağım ya siz olacaksınız, kusura bakmayın’ dedi”.

İşveren, haklarını ödememek için istifa etmelerini istedi

İşçilerin haksız-hukuksuz bir şekilde işten atılmalarının yanında haklarını ödememek için istifa etmeleri istendi.

Gürler, istifa etmelerinin istendiğini, bununla ilgili bir belge imzalatılmak istendiğini ama imzalamadıkları bilgisini verdi. İşverenin hazırladığı tutanakta kendilerine, “Hastane adını kötüye kullanmak, hastane yönetimini karalamak, afiş yapıştırmak gibi” suçlamalar yöneltildiğini belirten Gürler, hem rektörlük hem de Erzade İnşaat hakkında dava açacaklarını belirtti.

Gürler, “Bu uygulamaya sessiz kalmadığımızı, susmadığımızı, hakkımızı aradığımızı belirtmek istiyoruz” dedi.

Gürler, zaten ‘hayır’ dedikleri için ve siyasi görüşlerinden dolayı baskı gördüklerini ancak bu kadar basit bir şeyden dolayı işten atılacaklarını düşünmediğini ifade etti.