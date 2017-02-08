“Hayır Partisi’nin kuruluşu noktasında İçişleri Bakanlığı açıkça hukuksuzluk yapmaktadır”

Hayır Partisi kuracağını açıklayan Tuna Bekleviç, İçişleri Bakanlığı’nın kuruluş sürecinde hukuksuzluk yaptığını söyledi. Bekleviç, “Hiçbir yasada olmamasına rağmen partinin kuruluşu Bakanlığın onayına bağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Egemen Bağış ve Mehmet Müezzinoğlu gibi bakanların da geçmişte danışmanlığını yapmış olan Bekleviç’in açıklaması şöyle:

"Hayır Partisi'nin kuruluşu noktasında İç İşleri Bakanlığı açıkça hukuksuzluk yapmaktadır.

"Hiçbir yasada olmamasına rağmen partinin kuruluşu Bakanlığın onayına bağlamıştır. Bugün bize verilen bilgide Bakanlığın onayı beklendiği açıkça ifade edilmiştir.

"Hukuk devletinden hızla uzaklaştırılan bu güzel memleketimiz kabile devleti değildir. Tarih bu referandum sürecini de bu yaşananları da yazacaktır.

"İç İşleri Bakanlığı'nın bu uygulaması darbe dönemlerini anımsatmaktadır. Siyasi partilerin nasıl kurulacağı ve nasıl çalışacağı yasalarla belirlenmiştir.

"Bu yasaların hiç birisine göre siyasi parti kuruluşu Bakanlığın görüşüne veya iznine tabi değildir. Yasalar bu konuda çok açıktır.

"Hayır Partisi'nin kuruluşu aşamasında yaşanan hukuksuzluklar yaklaşan Referandumda neden 'Hayır' dememiz gerektiğinin en açık kanıtıdır."