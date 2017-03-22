Hayır Partisi'nden 'evet'çilere: Bir hafta "Hayır" deyin, yaşayacağınız eziyet ülkeyi ne hale getirdiğiniz kanıtıdır

Hayır Partisi Genel Başkanı Tuna Beklevic, parti kuruluşuna ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın uygulamalarını eleştirirken 'evet' oyu vermeyi düşünen vatandaşların bir hafta için "Hayır" demesini rica etti. Bekleviç "Bu bir hafta, yaşayacağınız eziyet Türkiye'yi ne hale getirdiğinizin kanıtı olacaktır. Bu eziyet, vicdanı olan herkesi sandıkta 'Hayır' demeye yeterli bir gerekçedir" dedi.

Bekleviç’in yazılı açıklaması şöyle:

"Ülkemizin içerisine düşürdüğünüz pozisyon için biz utanıyoruz. Dünya'ya ülkemizi rezil ediyorsunuz. Hayır kelimesine karşı alerji ve hayır korkusu nedeniyle 45 gündür Hayır Partisi'nin kuruluşunu hukuksuzca engelliyorsunuz. Dünya'da parti evraklarını teslim edip alındı belgesinin verilmediği bir örnek yok. Çok partili döneme geçtiğimizden bu yana darbelerde bile böyle bir siyasi hak ihlali yaşanmadı. Allah aşkına sorumluları cezalandırarak, şu partinin kuruluşuna müsade edin de ülkemiz demokrasisini düşürdüğünüz çukurdan hep birlikte çıkartalım. Kaldı ki Hayır Partisi milletin kalbinde zaten kuruldu. Yirmiye yakın ülkenin medyası partiyi haber yaptı. Parti hakkında uluslararası belgeseller hazırlanıyor. Bu güne kadar 57 şehir 153 büyük ilçe ve 1.058 köy ziyareti yaptık. Memlekette en güçlü kampanyalarından birisini yürüyoruz. Sosyal medya mitinglerimiz 419 bin kişiye ulaşıyor. 110 bin gönüllümüz oldu. Konu ana muhalefet partisi tarafından iki kez TBMM gündemine taşındı. Özetle biz zaten faaliyetlerimizi yapıyoruz. Bizi engelleyemiyorsunuz. Son derece faydasızca hukuku çiğniyorsunuz. Vicdanınızdaki yarayı derinleştiriyorsunuz. Siyasi kültürümüzü katlederek milli bir ihanete imza atıyorsunuz.

"Sizden tek birşey rica ediyoruz. Baskı olduğunu biliyoruz. Üstelik kararınızdan da fazlası ile huzursuz olduğunuzu biliyoruz. Bakın bu referandum bir vicdan muhasebesi haline geldi. Hadi sizde en azından bir hafta 'Hayır' deyin inanın yaşadıklarınız sandıkta ne demeniz gerektiği konusunda size yol gösterecektir."