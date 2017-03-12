Hayır Partisi: Toplantılarımızı engelliyorlar, her gün polisle takip ediyorlar, telefonlarımızı dinliyorlar!

Hayır Partisi kurucularından Tuna Bekleviç, gittikleri bölgelerde toplantılarının engellendiğini, polis tarafından sürekli takip edildiklerini ve telefonlarının dinlendiklerini söyledi.

AKP’den bir dönem milletvekili adayı olan ve eski bazı bakanlara siyasi danışmanlık yapan Tuna Bekleviç anayasa değişikliğine karşı "Hayır Partisi"ni kurmuştu. Bekleviç, İçişleri Bakanlığı’nın “hukuksuzca partinin kurulmasına engel olduğunu” öne sürmüştü.

Hayır Partisi’nin sosyal medyada “Vicdani sınavımız ve güzel memleketimiz!” paylaşılan mesajı şöyle:

Toplantılarımızı engelliyorlar. Parti kurulmasına bile tahammül edemiyorlar. Her gün onlarca polis ile her adımımızı takip ediyorlar. Telefonlarımızı dinliyorlar. İçerisinde "Hayır" kelimesi geçen hiçbir şeye tahammül edemiyorlar.

Allahım bu onurlu millete layık olabilmek ne kadar güzel bir sınavdan geçiyoruz.

Bu ülke bize emanet; bu güzelliğe sahip çıkmalıyız. Yediğimiz her darbe sonrasında, Allah ömür verdikçe, tekrar ayağa kalkmalıyız. Hergün Anadolu'muzun güzel köylerinde Hayırlarımızı çoğaltmalıyız.

Zorluklara karşı "öfke" değil yepyeni "dostluklar" biriktirmeliyiz.

Umutsuzluk ile ağlaşmak yerine bu ülkenin asıl umudunun gençlerimiz olduğunu hissettirmeliyiz.

Gençlere anlatmalıyız. Kadınlara anlatmalıyız.

Sadece ustaca söylenmiş sözlerle "beyinlere" değil; adil mücadelemiz ve güzel ahlakımız ile milletimizin "kalbine" hitap etmeliyiz. "Hayır" diyenler kadar "Evet" demeyi düşünenleri de hesapsızca sevebilmeliyiz. Farklılıklarımızın güzelliklerimiz olduğunu nefsimize kabul ettirmeliyiz.

Bizim bereketimiz samimiyetimizdedir. Ne yaparlarsa yapsınlar "Evet'in sadece bir kişi Hayır'ın tüm Türkiye'nin istikbali olduğunu bildiğimiz için" 17 Nisan sabahı güzel bir Türkiye'ye uyanacağız.

Haydi arkadaşlar birbirimize sahip çıkacağız.

Haydi Türkiye hep birlikte "Bu Sefer Hayır" diyeceğiz.