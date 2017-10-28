Hayır Partisi kurucusu ve Cumhurbaşkanı adayı Bekleviç: Erken seçim tercih değil bir zorunluluktur!

16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu sürecine 'Hayır Partisi'ni kuran ve ardından Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Tuna Bekleviç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısına destek verdi. "Erken seçim tercih değil zorunluluktur" diyen Bekleviç 33 milyon kişinin seçtiği Belediye Başkanı tarafından yönetilmediğini hatırlatırken bu sayısının bir Dünya rekoru olduğunu savundu.

Bekleviç'in yazılı açıklaması şöyle:

Bugün Türkiye'de tam 33 milyon kişi seçtiği Belediye Başkanı tarafından yönetilmiyor. KHK'ler ve istifa zorlamaları ile yeni bir Dünya rekorununa imza atılmıştır. 2014 yerel seçimleri iradesi neredeyse tamamen yok hükmünde olmuştur.

HDP, Ak Parti ve MHP'li 101 belediyeye kayyum atandı. 5 belediye başkanı istifa ettirildi. En az 3 belediye başkanının da istifası bekleniyor. Dünya'da bu denli demokrasi düşmanı bir rejimi yok.

2014 yerel seçimleri iradesi tamamen yok sayılmıştır. Millet iradesinin yok sayıldığı böyle olağanüstü bir durumda 2019'a kadar gidilmesi mümkün değildir. Bu olağanüstü bir durumdur ve derhâl seçime gidilmesinde fayda vardır. Üstelik istifası beklenen Belediye Başkanları üzerinde her kesimin hemfikir olduğu çok ciddi yolsuzluk şaibeleri bulunmaktadır. Bu belediye başkanlarının da derhâl yargıya teslim edilmesi gerekmektedir.

