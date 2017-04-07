Hayır kampanyasında çiçekle demokrasi eylemi

Almanya Türk Toplumu ve Daha Fazla Demokrasi (Mehr Demokratie e.V.) dernekleri Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin başlattığı ‘hayır' kampanyasını sürdürüyor.

Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da oy verme işlemlerinin sona ermesine iki gün kala ise Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği yakınlarında bir eylem düzenlendi. Eylemde yaklaşık 800 çiçek ile yere "demokrasi” yazıldı.

Daha Fazla Demokrasi derneğinin sözcüsü Ralf-Uwe Beck, bu eylemle "bir kez daha demokrasi mesajı” vermek istediklerini söyledi. Yayınlanan ortak basın bildirisinde, "demokrasinin yeşermesinin ve demokrasinin yok edilmesine ‘hayır' demenin sivil toplumun elinde olduğu” vurgulandı.

Basın bildirisinde bu eylemle, seçmenlere düşünerek oy vermeleri çağrısının yanı sıra olumlu bir mesaj göndermeyi hedefledikleri belirtildi. Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da, Türkiye'nin otokrasi yolunda ilerlemesine karşı koymanın sivil toplumun elinde olduğunu ifade etti.

11 bin imza toplandı

Almanya Türk Toplumu ve Daha Fazla Demokrasi derneklerinin 23 Mart Çarşamba günü Türkiye’de demokrasinin yok edilmesine karşı başlattığı imza kampanyasında ise bugüne kadar 11 binden fazla imza toplandığı belirtildi.

İmza kampanyasına küreselleşme karşıtı attac (Yurttaşlarla Dayanışma İçin Finans işlemlerinin Vergilendirilmesi Hareketi), Almanya Doğa Dostları derneği ile Doğrudan Demokrasi için Otobüs (Omnibus für Direkte Demokratie) kuruluşlarının da katıldığı belirtildi.

İmza kampanyasına destek verenler arasında Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Sol Parti’nin Federal Meclis Milletvekili Sevim Dağdelen, Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu da bulunuyor. Kampanyanın duyuru metninde "Kim hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını, ifade, basın ve toplanma özgürlüğünü kurtarmak istiyorsa oyu sadece 'Hayır' olabilir" ifadesine yer verilmişti.

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DW/dpa/JD/GA