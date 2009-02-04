Hayır için kırmızı burunlu oldular

Taraf'ın haberine göre; Comic Relief adlı Britanyalı yardım kuruluşu için sınırlı sayıda üretilen tasarımların arasında Beatles’ın yanı sıra, Britanyalı komedi ikilisi Morecambe ve Wise’ın fotoğrafları da bulunuyor.Stella McCartney’in fotoğraflar üzerinde yaptığı küçük dokunuş ise, tişörtlerin yegane mizahi unsuru... Fotoğraf karelerindeki her bir karakterin burnunda kırmızı top var.Yardım projesi için “aile kaynaklarını” kullanan Stella’nın ürettiği tişörtlerin tanıtım fotoğraflarını da kız kardeşi Mary McCartney üstlenmiş. Modellik yapan isimler de uzaktan akraba kabilinden Stella’nın arkadaşları; Gwyneth Paltrow, Keira Knightley, Claudia Schiffer. Satıştan elde edilecek gelir, Afrika’da yetim kalan ya da AIDS yüzünden ailesini kaybeden çocuklara yardım projelerine imza atan Comic Relief’e bağışlanacak.