

Alman hükümeti, gelecekte tecavüzle ilgili suç unsurlarını daha dar kapsamda ele almayı planlıyor. Buna göre, suçlunun bir kadını şiddet tehdidi ya da başka tehditlerle sekse zorlaması ceza alması için yeterli olacak.

Kurban korumasız hissettiğinde ya da beklenmedik bir anda böyle bir duruma maruz kaldığında da bu suç unsuru olarak sayılacak.

Şu ana dek cinsel saldırı sadece kurban darp edildiğinde ya da ölümle tehdit edildiğinde veya korumasız bir durumda bulunulduğunda tecavüz olarak kabul ediliyordu.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, cinsel suçlarla ilgili ceza yasasındaki mevcut koruma açıklarının kapatılması gerektiğini söyledi. Maas, “Bu nedenle tecavüz ile ilgili maddenin sertleştirilmesi yoluna girdik“ dedi.

Maas, yasa tasarısının kısa bir süre önce eyaletlerin onayı için gönderildiğini ve bu yıl içinde Federal Meclis'te de kabul edilebileceğini kaydetti.

Köln'deki olaylara bir tepki

Yasada planlanan sertleştirme, yılbaşı gecesi Köln'de yaşanan cinsel taciz olaylarına bir tepki niteliği taşıyor.

Yeni yıl gecesi çok sayıda kadın Köln Tren İstasyonu ve Köln Katedrali çevresinde cinsel tacize uğramıştı. Şüphelilerin çoğunun Ortadoğu kökenli olduğu kaydedilmişti.

Aile Bakanı Manuela Schwesig, “Köln'deki olaylardan yola çıkarak şu geçerlidir: Tecavüz gerektiği şekilde cezalandırılmalı. Hayır, hayır demektir. Bu yasa açısından da geçerli olmalı“ dedi.

Schwesig, “Şu anda cinsel bir ilişki sadece üç durumda tecavüz sayılıyor. Kadın şiddet görüp ölümle tehdit edildiğinde ya da korumasız bir durumda kötüye kullanıldığında. Bir kadının hayır demesi yeterli olmuyor“ dedi.

Bakan Schwesig, kadına karşı şiddetin yaygın olduğunu ve cinsel saldırıların her gün yaşandığını söyledi. Bakan, Almanya'da her üç kadından birinin yaşamlarında en az bir kez fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Yardım telefonu

Schwesig, 15 dilde hizmet veren kadına karşı şiddet durumlarında yardım amaçlı 08 000 116 016 numaralı telefona son iki yılda 100 bin kez çağrı geldiğini kaydetti.