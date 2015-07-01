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Dünya
Deutsche Welle

“Hayır” deyin çağrısı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, halka hitaben yaptığı konuşmada planlandığı gibi referandumun yapılacağını vurguladı. Halka “hayır” demeleri çağrısında bulundu.

01 Temmuz 2015 21:56


Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, önemli açıklamalar yaptı.

Referandumun Pazar günü planlandığı gibi yapılacağını vurgulayan Tsipras, daha iyi bir anlaşma sağlanması için Yunanlara “Hayır” oyu vermeleri çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerle müzakerelere devam edeceğini kaydeden Tsipras, Atina'nın Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.

“Hayır” oyunun Avrupa ile kopmak anlamına gelmediğini söyleyen Tsipras, bunun değerler Avrupasına dönüş anlamına geldiğini kaydetti.

Tsipras, AB liderlerinin oylamanın AB'de kalınmasına karşı yapıldığı suçlamalarını ise reddetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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