“Hayır” deyin çağrısı



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, önemli açıklamalar yaptı.

Referandumun Pazar günü planlandığı gibi yapılacağını vurgulayan Tsipras, daha iyi bir anlaşma sağlanması için Yunanlara “Hayır” oyu vermeleri çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerle müzakerelere devam edeceğini kaydeden Tsipras, Atina'nın Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.

“Hayır” oyunun Avrupa ile kopmak anlamına gelmediğini söyleyen Tsipras, bunun değerler Avrupasına dönüş anlamına geldiğini kaydetti.

Tsipras, AB liderlerinin oylamanın AB'de kalınmasına karşı yapıldığı suçlamalarını ise reddetti.