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Medya

"Hayır" dediği için Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci'nin yerine kim gelecek?

Gözde Atasoy, geçici olarak sabah haberlerini sunmaya başladı

13 Şubat 2017 12:19

Sosyal medya hesabından referandumdaki kararının "Hayır" olacağını açıkladığı için Kanal D tarafından kovulan İrfan Değirmenci'nin yerine kimin geleceği konusundaysa belirsizlik sürüyor. Yayın akışında sabah haberleri kısmına yer vermeyen yönetim, Kanal D sabah haberini, hafta sonlarında Kanal D Ana Haber bültenini sunan Gözde Atasoy’a emanet etti. Atasoy’un sabah haberlerinde kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Sözcü'nün haberine göre, kulislerde Değirmenci’nin yerine daha önce öğle haberlerini sunan Şule Zeybek’in ismi geçiyor.

"Programı hazırlayan müdür de isyan etti"

Referandumda ‘Hayır' diyeceğini açıkladığı için Kanal D'deki işine son verilen haber spikeri İrfan Değirmenci'nin programını hazırlayan sorumlu müdür Ertuğrul Albayrak, “Benim kalmam istendi, kabul etmedim. Hamburgercide çalışma ihtimalimiz daha güçlü. Buna rağmen onurlu yaşamayı seçtik. Vicdanımız rahat” dedi.

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