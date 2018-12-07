'Hayır Çarşısı'na öğrencilerden kıyafet yardımı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da ihtiyaç sahibi aileler için açılan \'Hayır Çarşısı\'na öğrenciler kıyafet yardımı yaptı.

Elazığ Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen \'Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın\' projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi aileler için \'Hayır Çarşısı\' açıldı. Projeye katkıda bulunmak isteyen Elazığ Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencileri, topladıkları kıyafetleri \'Hayır Çarşısı\'na teslim etti. Yaklaşık bir aydır kıyafet topladıklarını belirten Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencilerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Başkanı Sude Aksu, \"Topladığımız kıyafetleri Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı\'na gönderdik. Hayır Çarşısı\'nda görevli ağabeylerimiz ablalarımız ise bu kıyafetleri temiz ve ütülü bir şekilde ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza ulaştıracaklar. Projemizin yürütülmesinde emeği geçen bütün öğretmenlerimize, okul idaremize ve proje ortağımız Elazığ Belediyesi\'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü danışman öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte kentte zorda kalmış, muhtaç kişilere verilmek üzere hiç giyilmemiş, kullanılmamış ya da kullanılabilecek olan kıyafetleri topladıklarını ifade eden Okul Müdürü Akif Çelik ise \"Bu projeye okulumuz öğretmenleri, öğrencilerimiz, velilerimizin çok güzel destekleri oldu. Burada toplanan kıyafetler Elazığ Belediyemizin Hayır Çarşısı\'na gönderilip ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştırılacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum\" dedi.



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