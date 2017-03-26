'Hayır' balonları uçurdular

İstanbul ve İzmir'deki Hayır Meclisleri, 'hayır' balonları uçurdu. İstanbul'un 17 ilçesinde yapılan etkinlik için Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen Kadıköy Hayır Meclisi, üzerinde "Hayır" yazan renkli balonları uçurdu. Yurttaşlar, herkesi referandumda 'hayır' demeye çağırdı.

Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda bir araya gelen 'hayırcılar' da ellerinde üzerinde 'hayır' yazan balonlar ile Beşiktaş Kartal Meydanı'na kadar yürüdü. Aralarında hey yaştan insanın olduğu 'hayırcılar ellerindeki balonlar ile çevredekilerden büyük ilgi gördü. Beşiktaş Kartal Meydan'ına gelen 'hayırcılar' alkış ve ıslıklar çalarak neden 'hayır' dediklerini haykırdılar. Ardından üzerinden 'hayır' yazılı renkli balonlarını gökyüzüne bırakan yurttaşlar, etkinliklerini "Hayır, hayır, hayır" diyerek sonlandırdı. Ayrıca; 'hayır' diyen yurttaşlar, ağaca 'hayır' dilekleri astı.

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ‘Hayır balonları’ uçurmak için bir araya gelen yurttaşlar yüzlerce balonu beşten geriye sayarak gökyüzüne uçurdu. Sarı, kırmızı, beyaz, mavi, mor renklerde üzerinde ‘Hayır’ yazılı balonların gökyüzüne aynı anda bırakılması görsel bir şölen yarattı.

Gün boyunca 400 balon da çocuklara dağıtıldı. AKP’nin 'evet' çadırından 'hayır' çadırlarına gelen kadınlar da çocuklarına balon aldılar.

Kartal, Avcılar, Fatih, Maltepe, Sarıgazi, Şişli, Üsküdar, Bahçelievler, Bağcılar, Kağıthane, Sarıyer ve Adalar'da da eş zamanlı olarak renkli 'hayır' balonları uçurdu.

"Tekçi zihniyeti kabul etmiyoruz"

İzmir’de de Emek Ve Demokrasi Güçleri referandum çalışmaları kapsamında 'hayır' için Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi önünde 'hayır' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinliğe HDP yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kitle örgütü temsilcisi de katıldı.

'Hayır' yazılı dövizlerin açıldığı etkinlikte, renkli balonların üzerinde 'hayır' yazıldı. Hayır Diyen Kadınlar sözcüsü Sanem Deniz Kural burada yaptığı konuşmada 'hayır' diyenler olarak kendilerine tek renk ve tek sesin dayatıldığını belirtti. Kural, “Bize dayatılan bu tekçi zihniyeti kabul etmeyerek referandumda hayır diyeceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından kitle hep bir ağızdan 'hayır' diyerek balonları gökyüzüne uçurdu.