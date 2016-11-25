Hayfa'da 60 bin kişi tahliye edildi

İsrail'in 270 bin nüfuslu Hayfa kentindeki yangın nedeniyle 60 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Kentte konutların yanı sıra okul, üniversite gibi kurumların da boşaltıldığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken yetkililer yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yangının kasıtlı olarak kentin çeşitli noktalarında çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, yangına siyasi amaçlı bir kundaklamanın neden olduğunu söyledi. Ülkenin üçünçü büyük kenti olan Hayfa'daki yangını İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da "terör eylemi" olarak değerlendirdi. Netanyahu, "İsrail devletinin bir bölümünü yakmaya çalışanlar en sert çekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Yüzlerce itfaiye görevlisinin söndürmeye çalıştığı yangınla ilgili çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtiliyor. Gazetecilere bilgi veren emniyet müdürü Roni Alşah, yangını milliyetçi grupların çıkardığından yola çıktıklarını dile getirdi. İsrail basını da yangını Filistinlilerin "ateşten intifadası" şeklinde yorumladı.

Türkiye'den de yardım gitti

Yangın söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. İsrail ordusunun da katıldığı söndürme çalışmalarına Filistin yönetiminden de yardım teklifi geldi. Filistin Sivil Savunma Kurumu Başkanı Yusuf Nassar, Hayfa'ya itfaiye gücü ve yangın söndürme araçları göndermek istediklerini açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Kıbrıs'ın da yardım teklifinde bulunduğu belirtildi. Bakanlık, ABD'nin de "Evergreen Supertanker" isimli dünyanın en büyük yangın söndürme uçağını gönderdiğini kaydetti.

Başbakan Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ve Putin'in iki büyük yangın söndürme uçağı gönderme sözü verdiği ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ve yangın söndürme uçağı gönderdiği bildirildi.

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AFP/dpa/HS/BK