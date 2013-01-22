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Hayek: Meyve ve sebzelerle konuşuyorum, hangisi ağzımı sulandırıyorsa alıyorum

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden François-Henri Pinault ile evlendikten sonra Fransa'ya taşınan Hayek, Paris'te yaşamaktan çok mutlu olduğunu açıkladı

22 Ocak 2013 19:02

Hollywood'un ünlü oyuncusu Salma Hayek, "Markette hayal kuruyorum" dedi.

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden François-Henri Pinault ile evlendikten sonra Fransa'ya taşınan Salma Hayek, Paris'te yaşamaktan çok mutlu olduğunu açıkladı.

Paris Moda Haftası'nı takip eden Meksikalı Hayek, "Paris harika bir şehir. Hollywood'dan uzak olmak da çok güzel" dedi.

5 yaşında Valentina adında bir kızı bulunan Salma Hayek'in eşinin de üç çocuğu bulunuyor.

Hayek, "Aile, minnet duyabileceğimiz en önemli şey. Bu nedenle, yemek pişirmeyi de çok seviyorum. Markete gidip, meyve ve sebzelerle konuşuyorum adeta. Hangisi ağzımı sulandırırsa onu alıyorum. Hayal kuruyorum ve neler yapabileceğime karar veriyorum" dedi.

 

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