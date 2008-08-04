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Sağlık

Haydi Pizza Yapalım!

Çocuğunuzu hem besleyecek hem de neşelendirecek olan bu pizzaları yapmaya ne dersiniz?

04 Ağustos 2008 03:00

Çocuğunuzu hem besleyecek hem de neşelendirecek olan bu pizzaları yapmaya ne dersiniz?

Hazırlama süresi: 15 dakika

4 kişilik

Gerekli malzemeler

3.5 su bardağı un
1 su bardağı su
1 kahve fincanı zeytinyağı
30 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı yaş maya
1 çay kaşığı tozşeker
Tuz
100 gr taze kaşar peyniri
4 rendelenmiş orta boy domates

Hazırlanışı

Un, su, zeytinyağı, tereyağı, maya, şeker ve tuzu bir kapta karıştırıp iyice yoğurun. Üzerini nemli bezle örtüp 40 dakika bekletin. Hamuru dört parçaya ayırın. Pasta tabağı büyüklüğünde açarak fırın tepsisine dizin. Üzerlerine domates ve rendelenmiş kaşarpeyniri serpin.180 derece fırında 30 dakika pişirin. Şimdi de pizzayı süsleme zamanı. Çocuğunuz bu konuda size yardımcı olabilir. Pizzanın üzerine yüz şekli yapmak için; gözler için dilimlenmiş siyah zeytin ve bezelye taneleri, yanaklar için ortadan ikiye kesilmiş kiraz domates, dudaklar için kırmızıbiber parçaları, dişler için kaşarpeyniri, saçlar için kıvırcık marul yaprakları kullanabilirsiniz. Sonra da bekletmeden servis yapın.

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