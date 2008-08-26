'Haydi kızlar okula' kampanyası yaygınlaşıyor

"Haydi kızlar okula" kampanyasından olumlu sonuç alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise çağında olup eğitime devam edemeyen kızların okula kazandırılmasını hedefliyor.



MEB Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde orta öğretimden sonra herhangi bir lise ya da meslek lisesine kayıt yaptırmayan kız öğrencileri tek tek belirleyerek, okula ya da mesleğe yönlendirmek için çalışma başlattı.



Türkiye genelinde illerden en küçük yerleşim birimlerine kadar uzanan çalışmaya göre, 2006-2007 yılında, ilköğretimden 525 bin 96 öğrenci mezun oldu. Bu öğrencilerden 412 bin 378'i orta öğretime kayıt yaptırdı. Göç ve ebeveynlerin tayini gibi çeşitli nedenlerden dolayı 8 bin 848 öğrenci de başka bölgelerde orta öğretimine devam etti. 112 bin 718 öğrenci ise zorunlu ilköğretimin ardından hiçbir genel lise ya da mesleki okula kayıt yaptırmadı.



MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü Emine Kıraç, genel müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda incelemelerde bulunmak üzere geldiği Adana'da yaptığı açıklamada, kız çocuklarının eğitiminin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



Kıraç, "toplumun temeli eğitimli kadın" düşüncesinden hareketle, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarına göre, kız çocuklarının yüzde 79'unun ilköğretimden sonra okula devam ederken, yüzde 21'inin eğitim hayatını sonlandırdığını ifade ederek, şunları

söyledi:



"Bu proje sonucunda elde ettiğimiz istatistik verilerini tüm milli eğitim müdürlüklerimize gönderdim. Bu kızlarımızın isim ve adreslerini tek tek belirleyerek, oluşturduğumuz veri tabanını İLSİS (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi) kayıtlarına aktardık. Milli eğitim müdürlerimiz bu kayıtlardan hareketle çocuklarımızın evlerine ekip göndererek, tek tek ulaşacak. Ekiplerimiz, gerekirse aileleri ikna ederek, çocukların eğitim hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak."



Amaç istihdam değil eğitimli toplum



Türkiye genelinde başarıyla yürütülen "haydi kızlar okula" kampanyasının, bu proje için de model oluşturduğunu ifade eden Kıraç, "Önceki projede hedef sadece çocukların en azından zorunlu eğitimlerini yapmalarını sağlamaktı. Oysa, bu proje bunun bir adım daha ilerisini oluşturuyor" dedi.



Projedeki amaçlarının istihdam değil eğitimli toplum olduğuna dikkati çeken Kıraç, şöyle devam etti: "Ziyaret ettiğimiz ailelere, 'kızlarınızı mutlaka okutun, sonra da çalıştırın'demeyeceğiz. Çünkü, eğitimli anne ve eş olmaları bile toplumun geleceğini tayin eder. Ziyaretlerimizde, Türkiye genelindeki kız meslek liselerimizin, olgunlaşma enstitülerimizin, kızlarımızın yanı sıra kadınlarımızın da hizmetinde olacağını anlatacağız."



Adana İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgaffur Büyükfırat ile de görüşüp, proje kapsamında ev ziyaretlerinin Adana'dan başlatılmasını isteyen Kırıç, hedeflerinin Türkiye genelinde ilköğretimden sonra okula gitmeyen 112 bin 718 öğrencinin tamamına ulaşmak olacağını, bu sayede, ilköğretimden sonra okullaşma oranının yüzde 79'dan yüzde 100'ler seviyesine çıkabileceğini, bu konuda tüm milli eğitim müdürlerine aileleri ikna konusunda görevler düştüğünü kaydetti.