Haydi gençler kampa

Ücretli kamplara göre çok cüzi bir ücretle gerçekleşen bu kampta gençlerin dahil olabileceği birçok etkinlik sunuluyor. İkizdere’de Rafting, Çalmağrası’nda Kaya tırmanışı ve inişi, Sultanmurat’ta oryantiring, paintball ve duvar tırmanışı gibi etkinlikleri devlet güvencesinde gerçekleştirecek gençler, teknolojiden uzakta, doğa ile içiçe unutulmaz günler geçirecekler.Yeşilin her renginin bulunduğu Doğa Kampı, 2 bin metre yükseklikte bulunuyor. Doğal yaylalarda gerçekleşen kampta, konaklama Kızılay’dan temin edilen çadırlarla sağlanıyor. Dostluğun ve birlikteliğin pekiştiği bu kampta, gençler farklı kültürlere kendini ifade etme şansı yakalıyor. Kampçı gençler kamp ortamının güzellikleri ve tüm sporsal faaliyetlerin dışında Türkiye’nin her yanından gelecek olan diğer akran gençlerle beraber arkadaşlıklar kurma şansı elde edecekler.Bu yıl 19-28 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleşecek olan Doğa Kampı için kontenjan tam 2 bin kişi. Kampa beklenen katılımın sağlanması durumunda, bu kampta yaklaşık 120 lider görev yapacak. Ayrıca bu yıl Doğa Kampı’na komşu ülkelerden de katılımlar olacak. Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelecek gençlerle renklenecek kamp, kültür mozaiklerine sahne olacak. .Gençler hergün paintball, trekking, duvar ve kaya tırmanışı, rafting gibi doğa sporlarını belirli programlar çerçevesinde gerçekleştirecek. Bunun yanısıra; Trabzon’un tüm tarihi ve doğal güzellikleri katılımcı gençlere gezdirilecek. Bu geziler içerisinde Çal Mağrası, Sümela Manastırı, Uzungöl, diğer tüm komşu yaylalar bulunuyor. Doğa ile içiçe yaşanacak ve doyum olmayacak 10 gün boyunca kampçı gençler kişisel gelişimleri için eşsiz bir dırsat bulmuş olacaklar.KAMPA katılmak isteyen gençler için Gençlik Spor İl Müdürlükleri’ne gidip bir form doldurmaları ve 120 YTL kamp ücret bedelini bankaya yatırmaları yeterli oluyor. Bu ücretin içerisinde her türlü sosyal faaliyet, kamp içi ulaşım, konaklama ve yemek bulunuyor.Kamp, tatil yapmak isteyen, kamp yapmak isteyen, devletin sunduğu bu olanaktan faydalanmak isteyen tüm gençlere açık.Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen bir proje olan HEPiBİZ Gençlik Kampları dışında, bu kuruluşa bağlı olarak yerel ölçekte de birçok etkinlik düzenleniyor. 81 ilde ve bazı ilçelerde bulunan toplam 141 Gençlik Merkezi’yle, gençlere ücretsiz sosyal etkinlikler sunan bu merkezler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen şu site ziyaret edilebilir: www.genclikhizmetleri.gov.tr