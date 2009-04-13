Haydi çocuklar şenlik için İstanbul Modern'e

İstanbul Modern Sanat Müzesi 4. Çocuk Şenliği kapsamında, 22-25 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



İstanbul Modern Sanat Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, çocuklar, Genç İstanbul Modern'in yeni interaktif eğitim sergisi "Matisse-Picasso"da, Henri Matisse ve Pablo Picasso'nun atölyelerini andıran oyun alanlarında iki sanatçının sanatını, benzer yanlarını ve farklılıklarını keşfedecek.



"Kukla Atölyesi"nde eğitmenler eşliğinde "Gölgeye Övgü" sergisini gezecek olan ve geleneksel gölge tiyatrosunun çağdaş sanata etkisini gözlemle imkanı bulacak olan çocuklar, kuklalar tasarlayacak. Kukla örneklerinin ve yapım sürecinin tanıtılacağı etkinlikte çocuklar el kuklası, sopalı kuklalar ya da gölge kuklaları yapacak.



"Müzede Desen" etkinliğinde ise "Modern Deneyimler" sergisini eğitmenler eşliğinde gezecek olan çocuklar, sanat eserlerinin karşısında desen çalışmaları gerçekleştirecek. Sergiyle Türk sanatını ve sanatçıları tanıyacak olan çocuklar, çizdikleri desenlerle sanatta yaratım süreçlerini keşfedecek.



Etkinlikler 22-23-24 ve 25 Nisan tarihlerinde, 10.30-12.00, 13.00-14.30 ve 15.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. (AA)

