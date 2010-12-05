Haydarpaşa'yı yakan suçlu 'pürmüz'

T24 - Tarihi Haydarpaşa Garı'nda çıkan ve garın çatısını tamamen yok eden yangının nedeni belli oldu. Yangının çatıda yapılan onarım işlemlerinde kullanılan ve kaynak yapmaya yarayan 'pürmüz'den çıktığı açıklandı.



102 yıllık Haydarpaşa Gar Binası’nda meydana gelen yangın sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı önemli bir delile ulaştı. Habertürk gazetesinin haberine göre; dört uzman bilirkişinin görevlendirildiği soruşturmada, ilk belirlemelere göre yangının nedeni, borulardan sızan suyu engellemek amacıyla yapılan izolasyon çalışmalarında kullanılan pürmüz. Tarihi gar binasının yanmasına neden olanlar hakkında 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

İstanbul'un sembollerinden biri. Haydarpaşa Tren Garı. 102 yıllık bir geçmişe sahip ve Boğaz'ın en güzel yerinde duruyor. Haydarpaşa'da meydana gelen yangın yürekleri hoplatırken, yangının ardından Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Savcılık, yaptığı ilk inceleme sonrasında, konusunda uzman 4 bilirkişi görevlendirdi. İnşaat mühendisi, arkeolog, yangın söndürme uzmanı ve kimyagerden oluşan bilirkişiler incelemelerini tamamladı ve rapor yazmak için toplantı yapmaya başladılar.



Suçlu pürmüz

Bilirkişilerin ilk tespitine göre yangın, kalorifer borusundan sızan suyu engellemek için yapılan lehim işlemi sırasında kullanılan pürmüzün, izolasyon malzemelerini tutuşturması nedeniyle çıktı.

Soba yakmak ve lehim yapmak için kullanılan pürmüzün açık bırakılması nedeniyle yangının çıktığı intibasının oluştuğunu belirten bilirkişi heyeti nihai kararın raporun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağına dikkat çekiyor.



Yangın kasıtlıysa 12 yıl hapis

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yangın çıktığının tespit edilmesi halinde sanıklar 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Yangının, tarihi değeri olan binaya zarar verme amacıyla kasti olarak çıkartıldığının tespit edilmesi halinde ise sanıklar nitelikli mala zarar verme suçundan yargılanacak ve 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecekler. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'nın, bilirkişi incelemesinin ardından dava açması bekleniyor.



