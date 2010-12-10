-HAYDARPAŞA'DAKİ YANGININ NEDENİ KISA DEVRE ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Haydarpaşa Garı'nda 28 Kasım 2010 tarihinde meydana gelen çatı yangını konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı belirtildi. Konuya ilişkin İBB İtfaiye Müdürlüğü raporunda, Haydarpaşa Garı'nın çatı yangınının nedeninin elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre olduğu bildirildi. Öte yandan TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yangın sonrasında başlanan enkaz kaldırma ve genel temizlik çalışmaları tamamlanarak ve kış şartları göz önünde bulundurularak binanın olası hava şartlarından zarar görmemesi için geçici çatının yapımı 8 Aralık 2010'da ihale edildi. Çatının inşaa çalışmalarına 13 Aralık 2010 Pazartesi günü başlanacak ve onarım 20 gün içerisinde tamamlanacak. Geçici çatı için 5 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'dan (KTVKK) ve İBB Koruma Uygulama Denetim Başkanlığı'ndan (KUDEB) izin alındı. Diğer taraftan, yanan çatıda hasar görerek kullanılamaz hale gelen malzemeler, tek tek fotoğraflanarak İTÜ görevlilerince arşiv oluşturulacak. Haydarpaşa Gar binasının yeniden onarımı için başta TCDD Genel Müdürlüğü olmak üzere KTVKK ile İTÜ Mimarlık Fakültesi ile işbirliği çerçevesinde rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje raporları ile binanın yapısal ve dış kabuk kapsamındaki raporlar hazırlanacak. Binanın giriş holü ve dış çevresine yönelik ''çekim merkezi'' alternatif projeleri geliştirilecek, uygulamalara yönelik proje ihale dosyaları ve idari şartnameler hazırlanacak ve binanın dış cephe aydınlatması yeniden yapılacak.