Haydarpaşa'daki Kitap Günleri'ni ilk gün 10 bin okur ziyaret etti

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Gar istasyonu peronlarında düzenlediği Kitap Günleri, 1 Haziran Çarşamba günü başladı. 112 yayınevi, 600 yazar ve 50'nin üzerinde söyleşi ve etkinliğin gerçekleşeceği Kitap Günleri’ni ilk gün 10 bin okur ziyaret etti.

İstanbullu okurların yoğun ilgi gösterdiği Haydarpaşa’da Kitap Günleri sosyal medyada da #GardaKitap hashtagı ile paylaşım ve fotoğraf paylaşımları yapılıyor. Tarihi Gar peronlarında renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte sosyal medyada son zamanların en iyi edebiyat etkinliliği olarak ifade ediliyor.



BirGün'ün haberine göre; imza günlerinin ve atölyelerin bir kısmının da tren vagonlarında gerçekleştiği Kitap Günleri’nde isteyen herkes vagonlara oturup kitap okuyabiliyor. Kitabını alıp okumak ya da dinlenmek isteyen okurları belediye tarafından temizliği yapılan vagonlar bekliyor.

Etkinlikler 5 Haziran’a kadar devam edecek

5 Haziran’a kadar Haydarpaşa Gar İstasyonu peronlarında gerçekleşen Kitap Günlerinde pek çok usta yazar ve etkinlik okuyucu ile buluşacak. 5 Haziran akşamına kadar sürecek etkinlik ve imza günlerinde, Onur Caymaz, Adnan Özyalçıner, Enver Aysever, Mine Kırıkkanat, Onur Öymen, Buket Uzuner, Emre Kongar, Özgür Mumcu, Hüsnü Mahalli, Mustafa Sönmez gibi pek çok usta yazar ve şair kitaplarını imzalayacak.



Taner Timur, Kahraman Tazeoğlu, Özgür Şen’in söyleşisinin gerçekleştiği Kitap Günleri’nde 2 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek diğer etkinlikler şöyle: Evrensel Basım Yayın’ın düzenlediği ve Adnan Özyalçıner’in “Bir Yazı İşçisi Olarak Orhan Kemal”i anlatacağı konuşması 15.00-15.45 arasında B Salonu’nda olacak.



Kardelen Şiir ve Müzik Gurubu’nun hazırladığı ve Yusuf Ziya Leblebici, Sefer Kocakaya, Turhan Karatepe, Aşık Sinem Bacı, Perihan Koca ve Özgür Gönül’ün konuşmacı olacağı “Ahmed Arif Şiirleri Dinletisi 16.00-16.45 arasında A Salonu’nda. Ahmet Arif için aynı gün düzenlenen bir diğer etkinlik ise “Ahmet Arif'in Onurlu Direnişi” başlığını taşıyor. Kadıköy Belediyesi’nin düzeneldiği söyleşinin katılımcıları ise Şair, Öykücü, Yazar Onur Caymaz, Şair Onur Behramoğlu. Etkinlik 17.00-17.45 arasında A Salonu’nda olacak.



Ölümünün 46. yılında anılan usta yazar Orhan Kemal için Gazeteci, Yazar ve Televizyon Programcısı Gürkan Hacır ve Işık Öğütçü’nün katılacağı “Orhan Kemal'in Haydapaşa Garı” başlıklı söyleşi 19.00-19.45 arasında A Salonu’nda gerçekleşecek.