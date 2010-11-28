-''HAYDARPAŞA'DA TREN SEFERLERİ DURDURULDU'' ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, Haydarpaşa Garı'ndaki yangın nedeniyle buraya yapılan tren seferlerinin yangın tamamen söndürülene kadar durdurulduğunu açıkladı. Aydın, tarihi Haydarpaşa Garı'ndaki yangına ilişkin olarak Ankara Garı'nda yaptığı açıklamada, gar binasının çatı katında saat 15.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alındığını ve diğer katlara inmediğini söyledi. Yangına kısa sürede müdahale edildiğini ifade eden Aydın, ''Büyük bir tehlike atlatılmıştır'' dedi. Aydın, yangının Haydarpaşa Garı'nın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları nedeniyle çıkmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Müsteşar Yardımcısı Aydın, yangın nedeniyle Haydarpaşa Garı'ndan yapılan tren seferlerinin durdurulduğunu, yangının tamamen söndürülmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını bildirdi. -''YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI''- TCDD Haydarpaşa Gar Müdürü Orhan Tatar yangın ile ilgili incelemelerinin devam ettiğini söyledi. Tatar, çatı katında başlayan yangının kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirildiğini belirterek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yangının diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındığını ifade etti. Tatar, ''Yangın büyük ölçüde kontrol alındı. İncelemelerimiz devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz net bir bilgi edinemedik. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da olay yerinde. İncelemelerimiz sürüyor'' dedi. Tatar, yangın anında Gar çalışanlarının ve yolcuların kısa sürede tahliye edildiğini de sözlerine ekledi. -İSTANBUL VALİSİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU- İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yangın yerinde incelemelerde bulunuyor. Haydarpaşa Tren Garı'na gelen Vali Mutlu burada yaptığı kısa açıklamada, yangının, ekiplerin süratli ve yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındığını belirtti. Can kaybı ve yaralı olmadığını belirten Mutlu, ''Bu yüzden sevinçliyiz. Tarihi bir binada yaşamış olduğumuz bu yangın, hepimiz için çok üzüntü verici. İnceleyeceğiz ve sebepleri hakkında daha sonra açıklama yapacağım. Çatı katında devam eden bir tamirat vardı. Ona bağlı mı değil mi bakacağız'' dedi. Vali Mutlu açıklamasının ardından incelemelerde bulunmak üzere Gar'ın içine girdi.