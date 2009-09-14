Haydarpaşa'da piyano ve sema gösterisi

Tuluyhan Uğurlu, sel nedeniyle ertelenen sonbahar konserini 17 Eylül 2009 Perşembe akşamı saat 21.00'da Haydarpaşa Garı'nın mermer merdivenlerinde gerçekleştiriyor.



Konserin sürpriz konukları ise, gar binasını yuva seçen kırlangıçlar. Geçtiğimiz yıl aynı mekanda verdiği konser boyunca kırlangıçlarla tatlı bir rekabate giren Tuluyhan Uğurlu, konserini yine bu muhteşem koro ile birlikte vermeye hazırlanıyor.



Müzik ve görüntülerle onbinlerce yıllık Akdeniz kültürünün anlatılacağı konserin bir başka sürprizi ise sema gösterisi.



"Akdeniz İnanmayı Sever" isimli bölümde inançların Akdeniz'den dünyayı aydınlatışı anlatılırken, Uğurlu sahneyi semazenlerle paylaşacak. Tuluyhan Uğurlu'ya konser boyunca eşlik edecek müzisyen arkadaşları ise şunlar:



Kaval Murat Toraman, viyola Doğukan Çokşeker, obua Sezai Kocabıyık, bas Umut Sel, vurmalı enstrümanlar Abbas Karacan.



