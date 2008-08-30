Haydarpaşa'da Hicaz günleri

Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Albaraka Türk Katılım Bankası işbirliğiyle, Hicaz Demiryolu'nun açılışının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek.





Sergide, Hicaz Demiryolu'nun geçmişi ve bugünü temasında, İstanbul'dan Anadolu'ya, Bağdat ve Şam'dan kutsal kentler Mekke ve Medine'ye kadar uzanan ve tüm dünyada hayranlık uyandıran 100 yıllık tarihindeki değişiminde, eski ve yeni fotoğraflara yer verilecek.



Açılış tarihi 1 Eylül 1908 olan Hicaz Demiryolu'nun 100. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleşecek sergi için, yolculukların başlangıç ve bitiş noktası olarak kabul edilen Haydarpaşa Garı seçildi.



Sergi, 14 Eylül gününe kadar gezilebilecek.



