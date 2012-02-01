-Haydarpaşa'da banliyö treni seferleri artacak İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul-Ankara arasındaki hızlı tren projesi kapsamında Haydarpaşa Tren Garı'nda şehirler arası tren seferlerinin sona ermesinin ardından, banliyö tren sefer sayıları artırılacak. TCDD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, çalışmalar nedeniyle, Haydarpaşa'dan Anadolu'ya giden ve gelen şehirler arası tren seferlerine 24 ay ara verildi. Banliyö tren seferlerinin kaldırılmadığı garda, 4 Şubat Cumartesi gününden itibaren günlük 121 olan Haydarpaşa-Gebze arasındaki karşılıklı hat kapasitesi 180'e çıkarılacak. Bu arada yetkililer, İstanbul-Ankara arasındaki hızlı tren projesi kapsamında Köseköy-Gebze kesimindeki çalışmaların başladığını da bildirdi.