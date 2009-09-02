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Kültür-Sanat

Haydarpaşa'da ''Akdeniz''konseri

Piyano sanatçısı Tuluyhan Uğurlu, 10 Eylül'de Haydarpaşa Garı'nda vereceği konserde "Akdeniz" temasını işleyecek.

02 Eylül 2009 03:00

Piyano sanatçısı Tuluyhan Uğurlu, 10 Eylül'de Haydarpaşa Garı'nda vereceği konserde "Akdeniz" temasını işleyecek.

Temmuz başında çıkan son albümü "Akdeniz"in gala konserlerinin ardından sanatçının üçüncü kez İstanbullu sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.

Uğurlu’nun Haydarpaşa Garı merdivenlerindeki konserinde "Akdeniz" adlı son albümündeki parçalara yer vereceği ve sanatçıya Türk ve Batı müziği enstrümanlarından oluşan kendi müzik topluluğunun eşlik edeceği söylendi.

Haydarpaşa konserinde 500’e yakın Akdeniz görüntüsünden oluşan görsel bir sunumun müziğe eşlik edeceği vurgulanan açıklamada, müzik ve görüntülerle Akdeniz kültürünün anlatılacağı konserin, inançların Akdeniz’den dünyayı aydınlatışının anlatılacağı "Akdeniz İnanmayı Sever" isimli bölümde, Uğurlu’nun sahneyi semazenlerle paylaşacağı belirtildi.

Tuluyhan Uğurlu’nun konseri için Haydarpaşa sahilini seçmesinin bir nedeninin bilim adamlarına göre Karadeniz ve Marmara’nın, Akdeniz’in sularıyla oluşan denizler olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

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