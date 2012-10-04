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'Haydarpaşa Yağması'na karşı meşaleli eylem

Haydarpaşa Dayanışması, 5 Ekim'de gerçekleştireceği meşaleli eylemde "Haydarpaşa Yağmasına Davacıyız" diyecek

04 Ekim 2012 18:13

Haydarpaşa Garı ve Liman Dönüşüm Projesi'ne karşı olarak oluşturulan Haydarpaşa Dayanışması, "Haydarpaşa Yağmasına Davacıyız" diyerek 5 Ekim'de bir etkinlik düzenliyor.

Bianet'te yer alan habere göre; Haydarpaşa Dayanışması adına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1.BKB Temsilciliği'nin yaptığı çağrıda "Kentsel ve Tarihsel Sit Alanı" olan Haydarpaşa Garı, Kıyı ve Liman Alanını içeren projeyi yağma olarak niteledi.
 
Çağrı metinde yürürlüğe sokulan projenin hazırlanışında hukuk, şehircilik ilkesi, bilimsel raporlar ve toplumun tepkilerinin dikkate alınmadan sadece "rant hırsı" ile hareket edildiğinin altını çizildi.
 
 

Haydarpaşa için meşaleli eylem

 
 
Projenin yürürlüğe girme sürecinde anti-demokratik ve hukuk dışı yöntemin kullanıldığını belirten metinde şöyle denildi: "Bu süreçte Haydarpaşa garı ve çevresinin değerlerini yok sayan, sözde 'koruma amaçlı' plan koruma kurullarında siyasi bir operasyonla görevden alma ve yeni atamalar yapılmasından sonra onaylanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden AKP meclis üyelerinin oylarıyla geçmiştir."
 
"Haydarpaşa yağmasının önünde engel olarak biz varız" demek için düzenlenen "Haydarpaşa Yağmasına Davacıyız" adındaki meşaleli yürüyüş, basın açıklaması ve dinletiden oluşan etkinlik, 18.30'da Kadıköy Vapur İskelesi önünde başlayacak. 
 

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