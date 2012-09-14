'Haydarpaşa Port' projesine onay çıktı!

Haydarpaşa Garı ve Liman Dönüşüm Projesi için nihai düzenleme kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Haydarpaşa Garı etrafında oluşturulacak yapıların ticari yapılar olarak geçtiği açıklandı.

Haydarpaşa Garı ve Liman Dönüşüm Projesi için nihai düzenleme kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti.

Büyükşehir Belediyesi eylül ayı toplantılarının dördüncü birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki yerleşkesinde AK Parti ve CHP 'li meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Mecliste, 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, CHP 'nin ret oyu vermesine karşın AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Alınan kararla, 2007 yılında yapılan protokolle ilk adımı atılan “ Haydarpaşa Port” projesinin 2009'da başlanan planlama çalışmalarıyla ilgili düzenlemeler için gerekli onay verildi.

Böylece plan düzenlemesi tamamlanan projenin ihale ve uygulama çalışmalarına start verilecek. Projenin hayata geçmesi için önünde engel kalmadı. Yapılacak ihalenin ardından Haydarpaşa Port projesinde ilk kazma vurulacak.

'Haydarpaşa Manhattan’ diye bir projemiz yok'

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, planın Haydarpaşa projesi olduğunu ve “ Haydarpaşa Manhattan” diye bir projeleri olmadığını söyledi.

“Bu plan, Haydarpaşa Garı ve çevresine ait plandır” diyen Kocabaş, bu planın bundan önce mecliste sonuçlandırıldığını belirterek, idari sınır ile sit sınırı arasında uyumsuzluk görüldüğünü ve alınan kararla bunun düzeltilmiş olduğunu kaydetti.