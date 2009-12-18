Haydarpaşa projesi onaylandı

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, "1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nı oy çokluğuyla kabul etti.



Bu yılın son meclis toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Haydarpaşa Limanı ve geri sahasını kapsayan "1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı", meclis üyelerince oy çokluğuyla kabul edildi.



Buna göre Üsküdar ve Kadıköy ilçe sınırlarında yer alan planlama alanı, Haydarpaşa Garı, liman ve geri sahası, Harem bölgesi, Kadıköy Merkez bölgesi ve İSKİ Kadıköy Ön Arıtma Tesisinden oluşuyor.



Plan kapsamında, alanın kendi içinde ve İstanbul bütünü içinde olan siluetinden vazgeçilmemesi, gar ve çevresinde kalan tescilli yapıların vizyona uygun işlevlendirilmesi, ekonomik sürdürülebilirliği olan ve alanı canlandıracak fonksiyonların geliştirilmesi, Kadıköy, Harem ve Üsküdar bütünlüğünde bir planlama yaklaşımının geliştirilmesi amaçlanıyor.



Plan hakkında meclis üyelerine bilgi veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, koruma amaçlı nazım imar planının 129 hektarlık bir alanı kapsadığını belirterek, yüzde 30'u yeşil alan olarak belirlenen arazinin yüzde 26'sının ticaret ve turizm alanı olarak yapılandırıldığını, inşa edilecek yeni yapıların İstanbul'un siluetini ve tarihi dokusunu tahrip etmeyeceğini kaydetti.



Planlar hazırlanırken üniversitedeki bilim adamlarından oluşan geniş katılımlı bir danışma kurulu oluşturduklarını dile getiren Kocabaş, "Danışma kurulu, kentin siluetinin etkilenmemesi, yeni yapıların çevredeki tarihi yapılarla uyum içerisinde olması için bütün bölgeyi kapsayan bütüncül bir görüş belirtti. Kesinlikle yeni yapılar kentin siluetini olumsuz etkilemeyecek, ayrıca danışma kurulunun görüşü doğrultusunda bölgeye yönelik kentsel dönüşüm projeleri ve yarışmalar yapılacak" diye konuştu.



Kocabaş, tarihi Haydarpaşa Garı'nın bulunduğu bölgeye planlarda turizm ve hizmet alanı statüsü verildiğini anlattı.



CHP Meclis Üyesi Gökhan Zeybek ise planın ve burada uygulanacak projelerin kentin tarihi dokusunu bozacağını ileri sürerek, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının ve İstanbulluların görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.



Bu arada, Beylikdüzü Gürpınar bölgesinde su ürünleri hali yapılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.