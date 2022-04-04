Haydarpaşa Limanı'na yanaşmaya çalışan gemi karaya oturdu

Haydarpaşa Limanı'na yanaşmaya çalışan 197 metre boyundaki bir yük gemisi karaya oturdu.

Hong Kong bandıralı Josco Taıcang isimli gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 197 metre boyundaki gemiyi kurtarmak için Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’na yanaşmak için manevra yapan Hong Kong bayraklı, 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli kargo gemisi karaya oturmuştur. Geminin kurtarılması için bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri, balık adam ekipleri ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.