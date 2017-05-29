Haydarpaşa Kitap Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Haydarpaşa Kitap Günleri, 3-11 Haziran günlerinde tarihi Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilecek.

Geçen yıl ilk kez tarihi Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen ve 100 bin okurun ziyaret ettiği Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri, bu yıl yine tarihi garın tarihi atmosferinde yapılacak. 3 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve tam 9 gün sürecek 9. Kitap Günleri'ne bu yıl 200'e yakın yayınevi katılıyor. Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan, bu yılki Kitap Günleri'nin Onur Konuğu olacak. ‘Parasız Yatılı’ ile Türkiye edebiyatına büyük katkı sağlamış olan Füruzan, açılış günü imza standında okurlarıyla buluşacak.

Turhan Günay’a onur ödülü

30 yıla yakın Cumhuriyet gazetesinde çalışan, 25 yıldır Kitap Eki'nin Yayın Yönetmenliği'ni sürdüren Turhan Günay, Kadıköy Belediyesi 9. Kitap Günleri'nin ‘Yayıncılık Onur Ödülü’ne değer görüldü. 9 Cumhuriyet yazarıyla birlikte yaklaşık 7 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Turhan Günay'a ödülü açılış günü gıyabında teslim edilecek. Çizgi Roman Ödülü ise Karaoğlan'ın yaratıcısı Suat Yalaz'a takdim edilecek.

Kitap Günleri'nde bu yıl 180 yayınevi, 16 STK, 28 bireysel yazar yer alacak. 835 sanatçı ve yazarın imza günü yapacağı etkinlikte 86 söyleşi yapılacak. Aralarında İrfan Değirmenci, Murathan Mungan, Ahmet Ümit, Haydar Ergülen, Enis Batur, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Hüsnü Mahalli, İbrahim Kaboğlu, Fatih Portakal, İhsan Eliaçık, Ionna Kuçuradi, Sevin Okyay, Özgür Mumcu, Ataol Behramoğlu, Mert Fırat, Sunay Akın gibi pek çok yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci İstanbullularla buluşacak. Kitap günlerinde 25. Yılını kutlayan Leman dergisi yazar ve çizerlerinin atölye ve söyleşilerle yer alacak.