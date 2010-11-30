Haydarpaşa Garı'nın çatısından geriye kalanlar!

T24 - Tarihi Haydarpaşa Garı'ndaki yangında en büyük zarar denize bakan bölümdeydi. Çinko ve kurşun çatı sıcaktan eridi. Söndürme için kullanılan sulardan bilgisayarlar, koltuklar, halılar, tablolar zarar gördü

Çinko çatının nasıl eriyip yok olduğu, ahşap sütunların nasıl kömürleştiği fotoğraf karelerine böyle yansıdı.







Erdoğan Yapık, önce Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerini kapatan güvenlik görevlilerini geçmeye çalıştı. Ancak bu mümkün olmadı. Bu sırada, aşağıdan gelen Anıtlar Kurulu heyetini fark ederek onların arasına karıştı. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Yapık, heyetle birlikte üst katlara çıktı. Ardından, 4. katta heyetten sessizce ayrılarak çatıya ulaşan merdivenleri tırmandı. Önceki gün alev alev yanan çatıda, işçiler temizlik yapıyor, biriken yangın sularını boşaltıyor ve enkazı kaldırıyordu. Yangın en büyük zararı binanın denize bakan bölümüne vermişti. Bu bölüm, sıcaktan eriyen çinko ve kurşun çatının kalıntılarıyla kaplıydı. Dev ahşap sütunlar dokununca dağılacak hale gelmişti. Binanın ana unsurlarından olan saatlerden biri basınçlı su nedeniyle yan yatmıştı. Çatının taşıyıcı demirleri, yangın sırasında eğilip bükülmüştü. Çatının hemen altındaki katta ise Devlet Demiryolları'na ait çalışma odalarını su basmıştı, tavanlar da akıyordu. İtfaiyenin yangını söndürmek için sıktığı köpük ve sular, elekronik cihazlara ve bilgisayarlara zarar vermişti. Koltuklar, halılar kullanılmaz durumdaydı. Asıl önemlisi binanın duvarlarını süsleyen tarihi tablolardan bazıları da zarar görmüştü. Görevliler kurtarabildikleri eşyaları üst üste yığmıştı. Kısacası Haydarpaşa'dan geriye, görenin içini sızlatan bir harabe kalmıştı.





YANGININ SEBEBBİ NE?



Haydarpaşa Garı'ndaki yangını; hem savcılık, hem Ulaştırma Bakanlığı soruşturuyor. Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Selahattin Aydoğdu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bir inşaat mühendisi, bir elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 3 kişilik heyet, Haydarpaşa Garı'nda inceleme yapacak ve bir rapor hazırlayacak.



Soruşturma, bu rapor çerçevesinde yürütülecek. Yangından sonra polis merkezine getirilen iki işçinin ise, "Çatıda su tesisatı ile ilgili çalıştık ve işimiz bittikten sonra da ayrıldık. Yangının neden çıktığı bilmiyoruz" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.



Savcılığın garda çalışan herkesin tek tek ifadelerine başvuracağı bildirildi. Bu arada, bir itfaiye görevlisi yangının izolasyonda kullanılan ve içeriğinde mazot olan "şalamon" adlı malzemeden kaynaklandığını öne sürdü. Bu malzeme, ısıtılarak zemine kaplanıyor. "Şalamon" çok zor yanıyor ama bir kez tutuştu mu çok zor sönüyor. İçten içe yandığı ve alev görünmediği için de, yangının 45 dakika geç fark edildiği belirtiliyor.





