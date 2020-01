“Haydarpaşa Garı'ndan sonra, sıra Ankara Garı ile bizim istasyonlarımıza geldi”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, bugünkü yazısında Ankara Garı’nın içerisinde, tavandaki kaplama malzemelerinin bir bölümü çökmesi sonra yaşanan zelenmelerin meydana gelmesine ilişkin yazı kaleme aldı.

Kansu, yazısında Ankara Garı’nda yaşananlara işikin aldığı mektuba yer verdi.

Işık Kansu’nun bugünkü (12 Ağustos 2017) “Ankara Garı’na veda” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Mektup, Ankara sevdalısı dostumuz Savaş Sönmez’den geliyor:

“Ankara Garı’nın şimdilik birinci peronun platformu dışında kalan tüm peronları, seslerini bir türlü yükseltemeyen tüm muhaliflerin gözlerinin içine baka, YHT ve HT için kurban edildi. 1935-1937 arasında mimar Şekip Akalın’ın projesi olarak inşa edilen garın silueti, arkasına dikilen o korkutucu YHT garı nedeniyle zaten tamamen zedelenmişti. Haydarpaşa Garı ve Anadolu yakasının o güzelim banliyö istasyonlarından sonra sıra Ankara Garı ile bizim istasyonlarımıza geldi.”

Cumhuriyet’i simgeleyen her bina, her kurum, her ilke gibi...