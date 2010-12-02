-HAYDARPAŞA GARI'NA GÜVENLİK KAMERALARI KURULACAK İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, Haydarpaşa Garı'nda güvenlik kamerası sisteminin bulunmadığı yönündeki iddialara ilişkin, güvenlik kamerası sisteminin ihalesinin yapıldığını ve kablolarının döşenmekte olduğunu söyledi. Gedikli, yaptığı açıklamada, Haydarpaşa Tren Garı'nda Pazar günü çıkan yangının ardından, savcılık talimatıyla incelemelerin devam ettiğini belirtti. Garda güvenlik kamerası sisteminin bulunmadığı ve yangının bu nedenle aydınlatılamadığı yönündeki iddialara ilişkin Gedikli, ''Garda sadece MOBESE sistemi var. Güvenlik kamerası sisteminin ihalesi de yapıldı. Şu anda kablo döşüyorlar. Bir sene önce başlandı. İhale neticelendi, devir teslimi yapıldı. Şu anda gar dahil olmak üzere büyük istasyonlara kamera sistemi döşeniyor'' dedi. Güvenlik kamerası sisteminin faaliyette olmadığı için herhangi bir görüntü kaydı da bulunmadığını ifade eden Gedikli, 1 ay içerisinde güvenlik sisteminin tamamlanacağını söyledi. Gedikli, olayın aydınlanması için çatının içine kamera yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Biliyorsunuz çatı yüksek. Hangi yüksek çatıda kamera sistemi var? Hangi çatının içinde kamera var? Çatının içinde kamera olacak ki aydınlatılsın bu iş'' diye konuştu. Banliyö ve Adapazarı seferlerinin Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'ndan yapılmaya devam ettiğini hatırlatan Gedikli, ''Savcılık çatıyı daha bize teslim etmedi. Teslim etsin ki çatıdan düşebilecek malzemeleri emniyete alalım, birilerinin kafasına düşmesin. Bu hafta sonuna kadar sürer bu iş. Önümüzdeki hafta tren seferleri Haydarpaşa Gar'dan başlatılır'' dedi. Gedikli, çatıdaki incelemelere ilişkin de ''İkinci bir bilirkişi heyeti geldi. İstanbul Teknik Üniversitesinden 5-6 kişilik bilirkişi kurulu var. Devlet Demiryolları müfettişleri de incelemelerine devam ediyor, itfaiyenin çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar bittiği zaman, çatıdan düşebilecek malzemeler emniyete alındıktan sonra seferler yeniden gardan başlayacak'' ifadesini kullandı.