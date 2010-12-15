-HAYDARPAŞA GARI'NA GEÇİCİ ÇATI İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangının ardından yağmurlar başladığı için asıl çatı yapılana kadar geçici çatı yapılması için hocaların öneride bulunduğunu belirterek, Anıtlar Kurulu ve Kadıköy Belediyesinden ruhsat alınarak dün itibariyle geçici çatı çalışmalarına başlandığını bildirdi. Gedikli, "Haydarpaşa Dayanışması Platformu"nca gar restoranında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, garın çatısında çıkan yangının, itfaiye raporlarına göre elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığını hatırlatarak, "Müfettişlerimiz, 'Yangın elektrik kontağından çıktı' diye tespit yaptı. İtfaiyenin raporunda, oranın geniş bir alan olduğu belirtiliyor. Eğer orada bir çalışma olsaydı, çalışanın yangını görüp de söndürmemesi mümkün değil" dedi. Çatı yangınında zarar gören malzemelerin temizlendiğini belirten Gedikli, "Yağmurlar başladığı için asıl çatı yapılana kadar geçici çatı yapılması için hocalarımız öneride bulundu. Biz de ona paralel olarak hızlı bir şekilde proje yaptık. İstanbul Teknik Üniversitesinden hocalarımızın görüşleri doğrultusunda projede düzeltmeler yapıldı. Anıtlar Kurulu ve Kadıköy Belediyesinden ruhsat alındı. Dün itibariyle geçici çatı yapılması için çalışmalar başladı" diye konuştu. Geçici çatı çalışmalarının 10-15 gün içerisinde bitirilmesinin planlandığını ifade eden Gedikli, daha sonra asıl çatının röleve ve restorasyon çalışmalarına başlanacağını dile getirdi. Bu arada, geçici çatı yapımı için getirilen ahşap malzemelerin vinç yardımıyla çatıya çıkarıldığı, garın çevresine çatıdan düşebilecek malzemelerin herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemesi için güvenlik şeridi çekildiği görüldü.