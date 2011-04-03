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Yaşam

HAYDARPAŞA GARI RESTORASYONA GİRİYOR ANKARA (A.A)

03 Nisan 2011 14:13

-HAYDARPAŞA GARI RESTORASYONA GİRİYOR ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - TCDD Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Gar binası çatısının yeniden yapımı ile çevre düzenlemesi çalışmalarının yeniden başladığını bildirdi. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Danışma Kurulu tarafından belirlenen Haydarpaşa Garı'nda öncelikli olarak zamana ve yangına bağlı olarak ortaya çıkan hasarın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Haydarpaşa Garı kompleksini İstanbul için çok özel kılınması, Anadolu hatlarının ilk ve son iletişim noktasında yer alan metropol gar  niteliğindeki Haydarpaşa Garı, anıtsal ve simgesel yapı olduğu kaydedildi. Gar binası ve yakın çevresi kapsamında yapılacak tüm restorasyon çalışmalarının akademik denetim içinde tamamlanması için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden bir heyet oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Haydarpaşa Gar Binası'nın Danışma Kurulu Üyeleri, gar binasındaki mevcut durumu tespit etmek ve gereksinimleri belirlemek amacıyla TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile bir mekan analizi gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmayla 100 yıllık yapının yönetim mekanlarında çağdaş konfor şartlarının sağlanmasına yönelik eksikliklikler be beklentiler saptanmıştır. Gerek personelin gerekse de yolcuların tarihsel, kentsel, ve işlevsel sürdürülebilirlik bağlamında çağdaş bir gar binasından beklentilerini ortaya koyması hedeflenmektedir.''

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