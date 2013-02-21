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Yaşam

Haydarpaşa Garı için meşaleli yürüyüş

Haydarpaşa’nın otele dönüştürülmesini istemeyen bir grup, Kadıköy İskele Meydanı'nından Haydarpaşa Garı’na doğru bir yürüyüş gerçekleştirecek

21 Şubat 2013 01:32

Haydarpaşa Garı'ndan, Anadolu'ya giden tren seferlerinin kapatılması ve Haydarpaşa Garı ve Limanı Projesi akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişinin meşaleli yürüyüşüyle protesto edildi.

İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya gelen grup, ’Haydarpaşa Dayanışması’ yazılı pankartın arkasında ellerinde ‘Susma Diren Haydarpaşa’ya Tren, Ulaşım Hakkımız Engellenemez, Haydarpaşa Trensiz Vapursuz Kalmayacak’ yazılı döviz ve meşalelerle Haydarpaşa Garı’na geldi. Grup, temsili tren yürüttü.

 

Bu bir yağma planıdır

 

Süleyman Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, "Bu bir yağma planıdır. Kültür Bakanları aymaz bir tavır sergilemektedir" dedi. Şiir okuyan Ataol Berhamoğlu, "Haydarpaşa Garı’nı sattırmayacağız. Onlar kendi ruhlarını sattırabilirler ama biz ülkemizi sattırmayacağız. İstanbul denince akla Haydarpaşa gelir" dedi. Bilgesu Eronus gitarıyla, İsmail Hakkı Demircioğlu ise bağlamsıyla şarkı ve türküler söyledi. Ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.

 

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