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Yaşam

Haydar Dümen'in muayenehanesine silahlı baskın

CİNSEL yaşam uzmanı Dr. Haydar Dümen'in Cihangir'deki muayenehanesi, bugün saat 15.00 sıralarında silahlı bir kişi tarafından basıldı.

29 Mart 2010 03:00

T24- CİNSEL yaşam uzmanı Dr. Haydar Dümen'in Cihangir'deki muayenehanesi, bugün saat 15.00 sıralarında silahlı bir kişi tarafından basıldı.

Dr. Haydar Dümen içerideyken meydana gelen baskında, saldırganın 7.65 mm çapındaki tabancası tutukluk yaptı. Dümen'in yardımcısı ile yanında çalışan bir kişi, saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis Hüseyin A.'yı gözaltına aldı.

İddialara göre, 27 yaşındaki saldırgan Hüseyin A.', Dr. Dümen'in bürosuna, Almanya'da yaşayan bir arkadaşının isteği üzerine geldi. Hüseyin A'nın, karakoldaki ilk sorgusunda, Almanya'daki arkadaşı Mustafa E.'nin kendisine bir miktar para vererek, “Eşim 3 ay önce Dr. Dümen'in muayenehanesinde tacize uğramış. Ayaklarına ateş ederek bir korkut” dediği iddia edildi. Hüseyin A., da getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'ne girerken, “Tacizden dolayı yaptım” diye bağırdı.

Haydar Dümen'in ise bu iddiaları kabul etmediği, tacize uğradığı iddia edilen kadını da tanımadığını söylediği belirtildi. Saldırgan Hüseyin A.'nın halen emniyetteki sorgusu sürüyor.

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