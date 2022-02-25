Haydar Dümen'in kızından mezar taşı tepkisi: Bu nasıl bir saçmalıktır?

Cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla büyük bir şöhret kazanan, okur mektuplarını yanıtladığı "Cinsel Sorunlarınız" kitabı 1970'lerin sonundan itibaren "long seller" olan, psikiyatrist, yazar Haydar Dümen, 11 Şubat'ta Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Haydar Dümen'in mezar taşına kızı Gaye Dümen'den tepki geldi.

Sabah gazetesine konuşan Gaye Dümen, "Babamızın cenazesine gitmemizi engelleyen Gül Dümen'in kendisi de cenazeye gitmemiş! Babamı mezarlıkta ziyarete gittim" dedi ve şöyle devam etti

"Babama 'Gül-Haydar Dümen' diye mezar taşı yaptırmış... Babamın doğum ve ölüm tarihlerinin olmadığı, bıyık resmi olan ve sanki kendisi de ölmüş gibi adını yazdırdığı bir mezar taşı yaptırmış. Bu nasıl bir saçmalıktır?"