Haydar Dümen’den fantezi uyarısı: İşinizi şansa bırakmayın, her şeyin kararını bulmaya çalışın

Posta yazarı Haydar Dümen okurlarının sorularını yanıtladığı bugünkü köşesinde fanteziler hakkında uyarılarda bulundu. “Cinsellikte doğru kullanıldığı sürece fantezilerin yeri ayrı. Çünkü iyi kullanıldığında yatak odasını renklendiriyor. Ancak sadece fantezilere bel bağlanarak yaşanan ilişkiler bir süre sonra tat vermez oluyor” diyen Dümen, “Bu yüzden işinizi şansa bırakmayın, her şeyin kararını bulmaya çalışın” diye uyardı.

Dümen bir okurunun, “21 yaşında kızım. Erkek arkadaşım da 24 yaşında. Geceleri telefonda cinsellikle ilgili konuşuyoruz. O bu durumdan çok etkileniyor, hemen boşalıyor. Sizce bu normal mi? Bu durumu nasıl düzelteceğiz? Evlenince ne olacak?” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“Ayrı yatak odalarından bir telefon hattı bağlarsınız olur biter”

“Yavrum, evlendiğiniz zaman bu işin kolayı var. Ayrı yatak odalarından bir telefon hattı bağlarsınız olur biter. Beyin bu tür fantezilere ve tatminlere alışırsa bunu daha sonra da isteyebilir. Ve sen yatakta yan yana geldiğiniz zaman bir de bakarsın ki beklediğin zevki ya da heyecanı yaşayamıyorsun. Aranızda anlaşın, bir yol bulun. Evlenince çok sıkıntı çekersiniz.”

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