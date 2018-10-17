Haydar Dümen: 1 dakika sürüyorsa alacaklısın

Nöro-psikiyatr Haydar Dümen, partneriyle her gün 1 ila 5 kere ilişkiye giren bir kadının sorusuna "Bir ilişki ne kadar sürüyor? 1 dakika ise sen alacaklısın. 4-5 derken bol keseden atıp bu konuda zenginlik numarası mı yapıyorsun?” ifadesiyle cevap verdi.

Dümen, Posta gazetesinde okuyucularının sorularını yanıtladı. Ünlü profesör "43 yaşında kadınım. Partnerim 57 yaşında. Hemen her gün ilişkiye giriyoruz, sayı 1 ila 5 arası değişiyor. Arkadaşlar ‘Zararlı' diyor. Siz ne dersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hanım ustam için kolayından başlayalım. Bir ilişki ne kadar sürüyor? 1 dakika ise sen alacaklısın. 4-5 derken bol keseden atıp bu konuda zenginlik numarası mı yapıyorsun? Ya da adam irade kelepçesini sıkmış, seni zevk tsunamisine kaptırmış. Biraz irade, biraz fren gerekir. Hanım hanımcık okurum, menopoz yaklaştı, ne koparırsam kâr diyerek aceleci mi davranıyorsun? Doğrusunu istersen bu durumu hiçbir kalıba sığdıramadım. Hiçbir önlem almasan da biraz kendini korumaya çalış, sana şans dilerim."