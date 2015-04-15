Haydar Baş: Seçilirsek asgari ücret 5 bin lira!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, resmi Twitter adresi üzerinden seçim vaatlerini açıkladı. Baş, seçimleri kazanması halinde asgari ücrete zam yapacağı vaadinde bulunarak, "Milli Ekonomi Modeli ile memurun ve işçinin asgari ücretini 5000 TL vereceğim'' dedi. Baş attığı tweette ayrıca, "Rusya'yı lider ülke yapan tezim Türkiye'nin son şansıdır" ifadelerini kullandı.

Baş, geçtiğimiz günlerde partisinin oy oranının yüzde 11 olduğunu öne sürmüştü.

Haydar Baş attığı tweette, "Şu anda %11 gözüken oy oranımızı, 'BTP meclise girecektir' inancıyla çalışırsanız en az % 20 'lere çıkarırsınız'' değerlendirmesinde bulunmuştu.