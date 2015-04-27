Haydar Baş: CHP bizim vaatleri çalıyor

İktidara gelmesi durumunda asgari ücreti 5 bin TL’ye çıkarmak gibi uçuk vaatlerde bulunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, CHP'nin kendi vaatlerini çaldığını öne sürdü.

Baş, partisinin seçim döneminde tüm kanallarda yayınlanacak reklam filmleri için kamera karşısına geçti.

Çekimler, yönetmen Kemal Başbuğ tarafından gerçekleştirildi. BTP’nin sosyal devlet projelerinin ön plana çıkarıldığı reklam filmleri önümüzdeki günlerde tüm ulusal kanallarda izleyiciyle buluşacak.

'Asgari ücret 5 bin TL'

Partisinin reklam filminde oynayan “Milli Ekonomi Modeli ile asgari ücreti 5 bin lira yapacağız” sözüne de açıklık getirdi. , “Milli Ekonomi Modeli ile asgari ücreti 5 bin lira yapacağız” sözüne de açıklık getirdi. Baş, “Bu seçim döneminde öne çıkarmaya çalıştığım konu asgari ücret. İşçi ve memur arkadaşlarımız bedavaya çalışıyorlar. 949 TL asgari ücret alıyorlar. İstanbul şartlarında bu arkadaşların geçimi mümkün değil. Aldığı para ev kirasına ve yol parasına bile yetmez. Bu ne yiyecek, ne içecek? Çoluk çocuğu varsa nasıl bunlara masraf edecek? İşte biz bunu düşünerek arkadaşlarımızla birlikte önce kaynaklarımızı önümüze koyduk. Bu kaynaklarla asgari ücret olarak bu millete ne verebiliriz diye düşündük. Önümüze yılda 7.5 trilyonluk bir kaynak çıktı. Biz bu kaynakla asgari ücreti rahatlıkla 5 bin TL yaparız” dedi.

‘CHP bizden çalıyor’

“Bizim dışımızdaki partiler bizden çalıyor ve bir takım vaatlerde bulunuyor” diyen Baş şöyle devam etti:

“CHP bizden çalıyor, vaatlerde bulunuyor. Onların bunu vermeleri mümkün değil. Bir defa bu maaşı veya parayı verecek adamın elinde milli bir parasının olması lazım. Türkiye 35- 40 yıldan beri kendi parasını basamıyor. Bizim senyoraj yani milli gelirle orantılı olarak para basma hakkımız şu anda ABD’nin elinde. CHP iktidar oldu. O yapabilir mi yapamaz. Daha iktidar olmadan Kemal Derviş ile oturdu. Konuştukları ‘sakın senyoraja dokunma’ oldu ve ‘bakan yapacağım seni’ dedi.”