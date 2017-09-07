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Politika

Haydar Baş: Atatürk ruhunu kaybedersek vatanı kaybederiz

"Samsun ruhu neyse Trabzon ruhu da o'dur"

07 Eylül 2017 14:03

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş "Atatürk ruhunu kaybedersek vatanı kaybederiz" dedi.


Trabzon'da Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi hakkında düzenlenen sempozyumda konuşan Haydar Baş, “"Atatürk ülkemizi düşman işgalinden kurtarmak adına milli ruhu yakalamak ve o ruhla bir beraber olmak için Samsun´a çıkmıştır. Ülkemizi düşmandan kurtaran, tek bilek, tek yürek yapan gerçek Atatürk´ü anlatmak için Trabzon´dan başladık. Samsun ruhu neyse Trabzon ruhu da o´dur” ifadelerini kullandı.

Haydar Baş, konuşmasının devamında şunları söyledi:              

“Türkiye´yi düşman işgalinden kurtarmak ve milli ruhu yakalamak için Atatürk´ün Samsuna çıktığını ifade eden Baş, Atatürk ve ailesine atılan iftiralar tamamen asılsızdır. Mustafa Kemal ülkemizi kurtarmak yeni ufuklara açılması için Ehli Beyt soyunun doğan bir güneşidir. Bize düşen görev bu güneşi gerçek manada Türk milletine anlatmak için Anadolu´da basılmadık toprak bırakmadan halkımıza tek tek anlatmaktır. Atatürk´ü istemeyen Yunan ve İngiliz ajanları bu iftiraları atan kişilerdir. Atatürk´e Allah rahmet eylesin. Türk milletinin birçok ortak paydası var. Bu ortak paydaları görmeden Atatürk´ü inkâr ediyorlar. Annesi inkâr edildi, namusuna dil uzatıldı. Bu manada Atatürk Ehli Beyt gibi tertemiz bir soydan gelmektedir. Atatürk´ün soyu gibi temiz bir soya sahip başka bir lider yoktur."

 

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