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Dünya

Haydar Aliyev vefatının 14. yılında anıldı

Ali Kan / Bakü, 12 Aralık (DHA) – Azerbaycan'ın üçüncü cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 14

12 Aralık 2017 17:16

Ali Kan / Bakü, 12 Aralık (DHA) – Azerbaycan\'ın üçüncü cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 14. yıldönümünde anıldı.
Haydar Aliyev, Azerbaycan ‘ın başkenti Bakü ‘de bulunan Fahri Hıyaban Mezarlığı’nda törenlerle anılıyor.
Anma töreni, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev`in Fahri Hiyaban\'daki anıt mezara çelenk bırakmasıyla başladı. Azerbaycan halkı törene akın etti.  
80 yıllık hayatını Azerbaycan’a adayan Haydar Aliyev, 1993-2003 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.
Azerbaycan milletvekili Adil Aliyev Dha’ya yaptığı açıklamada, Haydar Aliyev’in dünyadaki nadir, eşsiz ve seçkin politikacılardan olduğunu söyledi.
Aliyev, Haydar Aliyev’in dünya siyasetini etkileyebilecek bir lider olduğunu belirterek, ‘‘Haydar Aliyev, Azerbaycan\'a cumhurbaşkanlık yaptığı yıllarda ileri görüşlü iç ve dış politikası ile ülkenin dünya arenasında gücünü arttırmış, her yönden gelişmesine katkı sağlamıştır” dedi.
Adil Aliyev konuşmasına şöyle devam etti: ‘‘Haydar Aliyev başarılı politikası sayesinde küçük bir ülke olan Azerbaycan’ın dünyada tanınmasını sağladı. Bu politikanın uygulayıcısı, büyük liderimizin en iyi yakın mirasçısı olan İlham Aliyev\'dir. Kendisi Haydar Aliyev\'in liderliğindeki siyaseti yaşıyor ve başarıyla devam ettiriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti, Haydar Aliyev\'in politikası Azerbaycan’ın temeli ve geleceğine yöneliktir. Ruhu şad olsun’’.
Haydar Aliyev, ölümünün 14. yıl dönümünde dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen törenlerle anılıyor.

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