T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hayattan sıkılan 4 çocuktan intihar girişimi

Durumları iyi olan kızların intihar nedeni hayattan sıkılmaları

11 Nisan 2012 15:38

İstanbul'daki bir rehabilitasyon merkezinde kalan 14 ila 16 yaşlarındaki 4 kız çocuğu, ilaç içerek intihar girişimde bulundu. Durumları iyi olan kızların intihar nedeni hayattan sıkılmaları.

İstanbul Kemerburgaz’daki Ağaçlı Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’nde, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 kız çocuğun intihar girişiminde bulundu.
 
4 arkadaş, merkezin revir odasından aldıkları 4 kutu ilacı içti. 14 yaşındaki B.S.’nin durumunun ağırlaşması üzerine kızlardan biri merkez yetkilisine haber verdi.
 
Yetkilinin müdahalesiyle durumu ağırlaşan B.S. ile diğer çocuklar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
 
Habertürk'ten Güngör Karakuş'un haberine göre, tedavileri tamamlanan kızların psikolog eşliğinde ifadeleri alındı.
 
Kızlardan ikisi, yaşadıkları hayattan sıkıldıkları için ölmek istediklerini ve bu nedenle ilaç içtiklerini anlattı. Diğer iki kız ise, bulundukları yurtta hep aynı yüzleri gördükleri için çok sıkıldıklarını, ilaç içerek hastaneye kaldırılmak ve oradan da kaçmak için plan yaptıklarını söyledi.
 
4 kız arkadaş tedavilerinin ardından tekrar Ağaçlı Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

ETİKETLER

intiharçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24