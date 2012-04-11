Hayattan sıkılan 4 çocuktan intihar girişimi

İstanbul'daki bir rehabilitasyon merkezinde kalan 14 ila 16 yaşlarındaki 4 kız çocuğu, ilaç içerek intihar girişimde bulundu. Durumları iyi olan kızların intihar nedeni hayattan sıkılmaları.

İstanbul Kemerburgaz’daki Ağaçlı Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’nde, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 kız çocuğun intihar girişiminde bulundu.

4 arkadaş, merkezin revir odasından aldıkları 4 kutu ilacı içti. 14 yaşındaki B.S.’nin durumunun ağırlaşması üzerine kızlardan biri merkez yetkilisine haber verdi.

Yetkilinin müdahalesiyle durumu ağırlaşan B.S. ile diğer çocuklar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Habertürk'ten Güngör Karakuş'un haberine göre, tedavileri tamamlanan kızların psikolog eşliğinde ifadeleri alındı.

Kızlardan ikisi, yaşadıkları hayattan sıkıldıkları için ölmek istediklerini ve bu nedenle ilaç içtiklerini anlattı. Diğer iki kız ise, bulundukları yurtta hep aynı yüzleri gördükleri için çok sıkıldıklarını, ilaç içerek hastaneye kaldırılmak ve oradan da kaçmak için plan yaptıklarını söyledi.

4 kız arkadaş tedavilerinin ardından tekrar Ağaçlı Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.