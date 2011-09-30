'Hayattan dersler çıkardım'



T24- Deniz Akkaya, hızlı yaşamına kızı Ayşe’nin doğumuyla birlikte son verdi. Şimdilerde sadece kızı, Bağdat Caddesi’ndeki mağazası ve yeni projeleriyle ilgilenen eski manken, “Zaman içinde olgunlaştım, hayattan büyük dersler çıkardım” diyor.







Yeni Anne dergisinin haberine göre, bir dönem özel hayatıyla magazin basınının gündeminden düşmeyen Deniz Akkaya, kızı Ayşe’nin doğumundan sonra çok daha sakin bir yaşam sürmeye başladı. Şimdilerde tüm enerjisini kızına ve Bağdat Caddesi’ndeki çocuk giyim mağazasına yönelten eski manken, geçtiğimiz gün mağazasında Star TV’nin “Süper Starlife” ekibini ağırladı. Ekibin sorularını yanıtlayan Akkaya, değişen yaşamını anlattı:





Mağaza açmak hayalimdi





“Ortaokul ve lise yıllarım Bağdat Caddesi’nde geçti. Buradan ayrılırken ‘Bir daha dönmem’ demiştim ama seve seve gelip mağaza açtım. Mağaza açmak hayalimdi. Burası da benim ilk gözağrım. Müşterilerle yakından ilgileniyorum, onlarla fikir alışverişinde bulunuyorum. Mağazada en çok rengarenk çocuk elbiseleri ve organik kıyafetler rağbet görüyor.”





Ayşe Fransız okuluna başladı





“Ayşe şu anda 1,5 yaşında ve bir Fransız okuluna başladı. Çok hızlı büyüyor. Şimdi koşuyor, hatta tırmanıyor. Kendi yemeğini yiyebiliyor. O 20’li yaşlara geldiğinde ben ruhu genç, kendine bakan bir anne olurum. Kendime iyi bakıyorum ve onun hızına ayak uydurabileceğimi düşünüyorum.”





Annelik sistemimde şaplak yok





“Çocuğumu özenle yetiştiriyorum. İleride de katı bir anne olmam, fakat kurallarım mutlaka olur. Onunla konuşarak doğruyu bulmaya çalışırım. Kimine göre hâlâ çocuğa şaplak yapıştırmak var ama benim annelik sistemimde böyle bir durum söz konusu değil. Çocuk böyle bir şeyi görmemeli bile...”





Hayatım yavaşladı





“Artık hayatım biraz daha yavaşladı. Bazı projelerden teklifler geliyor, fakat bundan sonra madden ve manen içime sinmeyen projelerde yer almama kararı aldım. Şimdilerde yapmak istediğim bir televizyon programı var. Formatın bir kısmını ben hazırladım, herhangi bir kanala verebilirim.”



Zaman içinde olgunlaştım





“Deniz Akkaya artık daha güçlü, daha korkusuz. Zaman içinde olgunlaştım, hayattan büyük dersler çıkardım. Artık birtakım şeyler için aceleci davranmıyorum. Çağımızın hastalığı kanser. Şükürler olsun ki benim sağlığım yerinde. Her gece yatarken diyorum ki, bu hayatta hiçbir şey mutsuz olmaya değmez. Önce sağlık, gerisi boş.”





Var olan gücümü hatırladım





“Aslında son dönemde güçlenmedim, sadece var olan gücümü hatırladım. Diğer insanlara kıyasla madden ve manen ekstra bir güce sahip değilim. Bu bir seçim ve ben de bu seçim doğrultusunda artık yere daha sağlam basıyorum.”



Tiyatroya devam ediyorum





"Kızım ve mağazamdan arta kalan zamanlarda tiyatroya devam ediyorum. Provalara Ayşe’yi de götürüyorum. ‘Az Sonraaa’ oyununun provalarında da hep yanımda bulundu. O dönemde kızımın en yakın arkadaşı Ali Poyrazoğlu’ydu.”



