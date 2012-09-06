Hayatta olmayan memura tayin!

Doğu’daki sınır kapılarına gönderilen 250 gümrük muhafaza memurunun arasında ölen bir personel ve emekli bir memurun olduğu ortaya çıkınca tayinler durduruldu.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, bu yıl uygulamaya soktuğu tayin yönetmeliğiyle, Batı illerindeki görev süreleri dolmadığı halde 250 gümrük muhafaza memurunun tayinlerini Doğu’daki sınır kapılarına yaptı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, aynı kurumda çalışan eşler dahi aynı il yerine birbirine uzak illere gönderildi.

Teşkilatta tayinlerle ilgili tartışmalar sürerken ilginç bir gelişme yaşandı.

Gürbulak Sınır Kapısı’nda görev yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden bir muhafaza memurunun Antalya’daki Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne tayini belirlendi.

3 ay önce Antalya’da görev yaparken emekli olan Ş.U.’nun da Van’a tayin edilmesi memurlarının tepkisine neden oldu.

Memurlar, tayinlerle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na mail, telefon ve mesaj atarak tepki gösterdi.

Özensiz ve ani yapıldığı öne sürülen tayinler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından iptal edildi.

'Teknik hata oldu'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bilgisayar programında tespit edilen bazı teknik hatalar nedeniyle atama işlemlerinin uygulamadan kaldırıldığı belirterek, ''Çalışma sürelerini doldurmadan ihtiyaç olan yerlere atanacak personelin büyük çoğunluğunun e-atama tercih formunu doldurmamaları nedeniyle mazeretleri bakanlığa ulaşmamıştır. Bu personelin atamaları tabii olarak gerçekleştirilmiştir. Mazeretlerine göre yerinde kalma hakları bulunanların atamalarının iptal edilmesi halinde de personel sayılarındaki denge bozulacaktır. Bu durumda oluşan fiili imkânsızlık ile bilgisayar programında tespit edilen bazı teknik hatalar nedeniyle bilgilendirme amaçlı ilan edilmiş olan atama işlemleri uygulamadan kaldırılmıştı'' ifadeleri kullanıldı.